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Minci, Kenya’da tarih yazdı

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Minci, Kenya’da tarih yazdı
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Kıbrıslı Türk teknik direktör Hasan Oktay Minci, Kenya’da tarih yazdı. Hasan Oktay Minci’nin çalıştırdığı Kenya’nın Gor Mahia FC takımı, Kenya Premier Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Gor Mahia FC, Hasan Oktay Minci yönetiminde Afrika Şampiyonlar Liginde de başarılı sonuçlar almıştı.

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