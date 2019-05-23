Kıbrıslı Türk teknik direktör Hasan Oktay Minci, Kenya’da tarih yazdı. Hasan Oktay Minci’nin çalıştırdığı Kenya’nın Gor Mahia FC takımı, Kenya Premier Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Gor Mahia FC, Hasan Oktay Minci yönetiminde Afrika Şampiyonlar Liginde de başarılı sonuçlar almıştı.
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