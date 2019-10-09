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Milan’da Pioli dönemi

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da Marco Giampaolo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Stefano Pioli getirildi

Milan’da Pioli dönemi
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da Piolli dönemi başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Giampaolo'nun ardından İtalyan teknik adam Pioli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca sadece İtalyan takımlarında görev alan 53 yaşındaki Pioli, Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve son olarak Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bir maç dışında 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.

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