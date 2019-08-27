Milan Merih Demiral'ın peşini bırakmıyor

Milan'ın, Merih Demiral ısrarı sürüyor. Defans hattını güçlendirmek isteyen Milano ekibi, milli oyuncu için 35 milyon euro’yu gözden çıkardı

Merih Demiral'ı transfer etmek isteyen Milan, Juventus'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce de girişimde bulunan ve Juventus yönetiminden olumsuz yanıt alan Milano ekibi, milli oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Bonucci, Chiellini, De Ligt, Merih ve Rugani'yi kadrosunda bulunduran Juventus, bir stoperi ile yolları ayırmayı planlıyor.

Rugani ve Merih takımdan ayrılmaya en yakın isimler olarak görünürken, Torino ekibinin satış için ilk tercihi Rugani.

Merih'in hazırlık maçlarındaki performansı ile taraftarların desteğini alması nedeniyle Rugani'ye gelen teklifler değerlendirmeye alındı.

Son olarak Roma'nın ilgilendiği İtalyan oyuncu için görüşmeler sürerken, Milan da Merih için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Rugani'nin takımdan ayrılmama olasılığını düşünen Milan yetkilileri, 35 milyon euro'luk teklifle milli oyuncumuzu transfer etmek istiyor.

İtalyan kaynakları Milan'ın bu rakamı daha da arttırabileceğini iddia etti.