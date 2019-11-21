Milan, İbrahimoviç’i bekliyor

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Galaxy'den ayrılan ZlatanIbrahimovic, İtalya yolunda. Eski takımı Milan, yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
Ibrahimovic'in menajeri Raiola ile görüşen kulüp yetkililerinin 1,5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Milan'ın, geçen sezon transfer ettiği Piatek'ten beklediği performansı alamadığı için forvete takviye yapmayı planladığı ifade edildi.
Zlatanİbrahimoviç'in ise futbola devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu iddia edildi.
Yıldız oyuncunun kararını bekleyen Milan, forvet için başka isimleri de gündeminde tutuyor.
Seri A ekiplerinden Bologna ve Napoli de yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.
Ibrahimovic, İtalya'da Juventus, İnter ve Milan'ın formasını giymişti.