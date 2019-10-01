Milan her geçen yıl eriyor

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Milan'da büyük kriz var. Sezonun ilk 6 haftasında 4 yenilgi alan İtalyan devi, eski günlerini arıyor. Teknik Direktör Giampaolo eleştirilirken, alternatif isimler gündeme gelmeye başladı

Son şampiyonluğunu 2011'de kazanan ve sekiz sezondur Juventus'un gerisinde kalan Milan, eski günlerini arıyor.

Her sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ancak aradığını bulamayan Milan, 2019-2020 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı.

İlk 6 haftada 2 galibiyet 4 mağlubiyetle Serie A'da 16'ncı sırada bulunan İtalyan devi, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

Sampdoria'ya oynattığı etkili futbolla dikkat çeken ve Milan'ın başına getirilen Marco Giampaolo, Fiorentina'ya yenildikleri maç sonrasında tüm sorumluluğu üstlendi.

İtalyan teknik adam, eleştirilerin hedefi olurken, sportif direktör Paolo Maldini ve futbol direktörü Zvonimir Boban, teknik direktör Giampaolo'ya güvendiklerini açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY SHEVCHENKO

2011'de kazanılan son şampiyonluktan bu yana istediğini alamayan Milan için teknik direktör adayları da gündeme gelmeye başladı.

Ukrayna milli takım teknik direktörü ve Milan tarihinin önemli oyuncularından Shevchenko, en güçlü aday olarak görülüyor.

Atalanta-Shakhtar Donetsk maçını izlemek üzere İtalya'ya giden Shevchenko'nun Maldini ile biraraya gelecek olması, bu iddiaları güçlendiriyor.

Milan'ın efsane isimlerinden Tasotti ile birlikte Ukrayna milli takımını çalıştıran Shevchenko'nun, buradaki işini yarım bırakmak istemediği belirtiliyor.

Milan'ın son şampiyonluğunda görev yapan Allegri ile İnter'den ayrılan Spalletti ve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Rudi Garcia, teknik direktör adayları olarak gösteriliyor.