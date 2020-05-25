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Milan'da Zlatan İbrahimovic şoku

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Serie A devi Milan'da Zlatan İbrahimovic şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinin sağlık heyeti, İsveçli yıldızın aşil tendonunun koptuğundan şüpheleniyor

Milan'da Zlatan İbrahimovic şoku

Milan'a Zlatan İbrahimoviç'ten kötü haber geldi. İsveçli yıldız, sezonun geri kalanını kaçırabilir.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ligler tatil edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Seri A takımları, ligin geri kalanını oynayabilmek için antrenmanlara başlamıştı.

Zlatan İbrahioviç de ligin son 12 haftasında hazır olabilmek için Milan ile antrenmana çıktı. 38 yaşındaki futbolcu, hissettiği ağrıdan dolayı çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Milano ekibinin sağlık heyeti, İsveçli oyuncunun aşil tendonunun koptuğundan şüpheleniyor. 38 yaşındaki futbolcunun söz konusu sakatlığı yaşaması durumunda futbol hayatı da tehlikeye girebilir.

Devre arasında Milan'a imza atan Zlatan'ın sözleşmesi Haziran ayında son buluyor. Fakat İtalyan ekibi isterse, 1 yıllık opsiyon hakkını kullanabilir.

Milan ile bu sezon 8 maçta forma giyen İbrahimoviç, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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