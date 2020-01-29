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Milan'a turu Hakan Çalhanoğlu getirdi

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İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Torino'yu uzatmalarda 4-2 mağlup etti ve kupada yarı finale yükseldi

Milan'a turu Hakan Çalhanoğlu getirdi

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, Torino'yu konuk etti. TRT SPOR'dan canlı yayınlanan zorlu mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kritik anlarda attığı iki golle Milan'ı yarı finale taşıdı.

Karşılaşmada son dakikalara 2-1 geride giren Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90+1'de attığı golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünün ilk devresinde eşitlik bozulmadı: 2-2.

Uzatmaların ikinci devresinde bir kez daha sahneye çıkan Çalhanoğlu, 106. dakikada attığı şahane golle takımını bu kez 3-2 üstünlüğe taşıdı.

108. dakikada ise İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic skoru tayin eden golü attı. Milan, 2-1 geriye düştüğü mücadelede Torino'yu 4-2 yendi ve yarı finale yükseldi.

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