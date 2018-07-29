Mesut attı, Arsenal farka koştu

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 yendi. Maçta gol perdesini Mesut Özil açtı

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere'nin Arsenal takımıyla Fransız temsilcisi PSG karşı karşıya geldi.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 13. dakikada öne geçen Arsenal, Alexandre Lacazette'in 67 ve 71, Rob Holding'in 87, Edward Nketiah'ın da 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı. PSG'nin tek golünü 60. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku kaydetti.

Mesut Özil, 64. dakikada yerini Emile Smith Rowe'a bıraktı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.