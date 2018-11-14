“Mesut 1 milyon poundluk teklifi reddetti”

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Özil'in Asya'dan gelen haftada 1 milyon poundluk teklifi reddettiğini açıkladı

Evening Standard'a konuşan menajer Söğüt, Ocak ayında Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile haftalık 350 bin pounda sözleşme yenileyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in paraya önem vermediğini belirtti.

''Asya'dan haftalık 1 milyon Pound kazanacağı bir teklif almıştık. Çılgın bir teklifti ancak kabul etmedi. Mesut için öncelik para değil. Para tabii ki önemlidir ama insanların futbol yeteneği ile hatırlanması daha saygı değer bir şeydir.

"Özil Premier Lig'de en çok takip edilen isim"

Özil'in, şu an Premier Lig'de sosyal medyada en çok takip edilen isim olduğunu belirten Erkut Söğüt, "10 numaralı forması, kulübün en çok satan forması durumunda. Dünya Kupası'nı da 10 numaralı formayı giyerek kazandı. Dünya çapında tanınan bir oyuncu. Mesut, burası benim evim diyor ve bunlar çok daha önemli şeyler." dedi.

Dünya kupası sonrası ırkçı söylemlere maruz kalmıştı

Mesut Özil, geçtiğimiz sezon Arsenal ile sözleşmesini uzatmış ve kulübün en çok kazanan oyuncusu olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazanıyor.

Öte yandan Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sonrası Almanya'da eleştirilmişti. Türk asıllı futbolcu Özil, Almanya'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası ırkçı söylemlere maruz kalmış ve yaşanan olayların ardından Alman milli takımını bıraktığını açıklamıştı.