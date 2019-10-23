Paris Saint Germain’in yıldızı KylianMbappe, Messi’nin rekorunu elinden aldı. Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında attığı 3 golle, Devler Ligi tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu

Paris Saint Germain’in yıldızı KylianMbappe futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Genç yıldız, Paris Saint Germain’in Club Brugge’ı 5-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında attığı gollerle Messi’nin rekorunu kırdı.

Belçika ekibinin filelerini 3 kez havalandıran Mbappe, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 15’e çıkardı.

Maçın 52’nci dakikasında oyuna giren Mbappe, 61, 79 ve 83’ncü dakikalarda gol sevinci yaşayarak hat-trick yaptı.

Bu goller aynı zamanda yeni bir rekor olarak tarihe geçti.

Mbappe attığı bu üç golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Fransız futbolcu ,ClupBrugge karşısında bu başarıyı yakalarken 20 yıl ve 302 günlüktü.

Messi ise bu başarıyı daha önce 21 yıl ve 289 günlükken yaşamıştı.