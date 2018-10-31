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Messi'nin adı ölümsüzleşecek

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La Lig'da yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin isminin verilmesi gündeme geldi

Messi'nin adı ölümsüzleşecek
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İspanya Ligi'nde yılın futbolcusu ödülünün adı, Messi olabilir. La Liga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili olarak, "Gelecekte, yılın en iyi performans gösteren futbolcusuna bir ödül vermek ve bu ödüle Messi'nin adını vermek iyi bir fikir olabilir" dedi.

İspanya Ligi'nde yılın en iyi performans gösteren futbolcusunun alacağı ödüle, Lionel Messi'nin adının verilmesi gündemde... La Liga Başkanı Javier Tebas verecekleri yeni bir ödülle, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adını ölümsüzleştirmeyi düşünüyor.

Tebas konuyla ilgili olarak, "Messi şu an değilse bile mutlaka bir gün tüm zamanların en iyi futbolcusu olacak" açıklamasında bulundu.

Messi'nin isminin yılın futbolcusu ödülüne verilmesinin iyi bir fikir olduğunu söyleyen Tebas, "Messi çocukluğundan bu yana futbol oynuyor ve her zaman zirvede" dedi.

İspanya La Liga'da gol kralına Pichichi, yılın en iyi kalecisine de Zamora ödülü veriliyor...

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