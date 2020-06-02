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Messi kararını verdi

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Lionel Messi, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılma opsiyonu bulunan Arjantinli yıldızın, en az 1 yıl daha Katalan ekibinde forma giyeceğini iddia etti

Messi kararını verdi

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalıp kalmayacağı netleşmedi. İspanyol basını, kulübü ile sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Arjantinli yıldız hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Marca gazetesine göre 32 yaşındaki futbolcu, efsanesi olduğu Barcelona'da kalmaya karar verdi. Bu yaz bedelsiz olarak Katalan ekibinden ayrılma opsiyonu bulunan Messi'nin, en az 1 yıl daha İspanyol ekibi için mücadele edeceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın, en geç 1 Haziran'a kadar kulübe iletmesi gereken talebi kullanmadığı da ifade edildi.

LionelMessi, gelecekte adından sıkça söz ettireceği Barcelona formasını ilk kez 17 yaşında giymişti.

Katalan ekibi ile 718 resmi maçta 627 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, 261 de asist yaptı.

Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla 15 yılda birçok önemli başarıya da imza attı.

İspanyol ekibinde 34 kupa sevinci yaşayan Messi, futbol dünyasının en prestijli ödülü 'Altın Top'u ise 6 kez kazandı.

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