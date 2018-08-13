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Messi Barcelona’da 33. kupasını kazandı

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Barcelona'nın Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, İspanya Süper Kupası'nı kazanmalarının ardından kulüp tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcusu oldu

Messi Barcelona’da 33. kupasını kazandı
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Messi, kariyerindeki 9 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna bir yenisini ekledi.

31 yaşındaki yıldız oyuncu, Barcelona'nın Sevilla'yı 2-1 yenerek 13. şampiyonluğuna ulaştığı İspanya Süper Kupası maçında, Katalan ekibinin formasıyla 33. kupasını kaldırdı.

Messi böylece geçen sezonun sonunda Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden Andres Iniesta ile paylaştığı Barcelona tarihinin en fazla şampiyonluk kazanan futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

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