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Messi, 39 yıllık rekora ortak oldu

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İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, 365 golle Almanya ligi tarihinin en skoreri Gerd Müller'in 39 yıldır kırılamayan "Avrupa'nın beş büyük liginin skorerleri arasındaki en golcü futbolcu" rekoruna ortak oldu

Messi, 39 yıllık rekora ortak oldu

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan, İspanya ligi tarihinin en skoreri unvanını taşıyan, 2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu olan Messi, kariyerine yeni bir unvan daha ekledi.

Barcelona A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, ligin 18. haftasında Levante filelerini havalandırarak İspanya Birinci Ligi'ndeki (La Liga) toplam gol sayısını 365'e çıkardı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu böylece efsane Alman oyuncu Gerd Müller'e ait Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasında en fazla gol atan futbolcu rekoruna ortak oldu.

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