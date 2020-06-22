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"Merseyside" derbisinde rekor

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iverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi

"Merseyside" derbisinde rekor

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

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