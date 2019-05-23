İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, Juventus yolunda. İtalyan medyası, oyuncunun satın alma hakkının Juventus'ta olduğunu ve 5 yıllık anlaşma sağlandığını iddia etti

Ocak ayında Sassuolo'nun satın alma opsiyonuyla Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Merih Demiral, Juventus'a transfer olmak üzere.

İtalyan basını, Sassuolo'nun 7 milyon euro bedelle bonservisini aldığı milli futbolcu için Juventus'un da özel bir anlaşmayla satın alma hakkı olduğunu iddia etti.

İtalyan devinin Merih için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

21 yaşındaki futbolcunun gelişimini yakından takip eden Juventus yetkililerinin Merih Demiral için olumlu rapor verdiği ve önümüzdeki günlerde iki kulüp yönetiminin bu transfer için biraraya geleceği kaydedildi.

Siyah beyazlılar, futbolu bırakan Barzagli'nin boşluğunu Merih ile doldurmayı planlıyor.