Merih Demiral değerini katlıyor

Merih Demiral'ın yükselen grafiği sürüyor. Milli stoper, Avrupa'da değerini en çok arttıran 3'üncü futbolcu oldu

Merih Demiral, Avrupa futbolunda her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli futbolcu, 1 Temmuz - 1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten 3'üncü oyuncu oldu. KPMG Football Benchmark ekibi, son üç ayda değerini arttıran 10 ismi inceledi. Araştırmaya göre, listenin başındaki isim Nicolas Pepe. Fildişili forvet, değerini 24 milyon euro yükseltti. 2'nci sırayı Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham aldı. İngiliz santrforun değeri 20 milyon euro’luk bir artış gösterdi. 3'üncü basamakta ise milli stoperimiz Merih Demiral bulunuyor. Juventus forması giyen temsilcimizin değerinde 19 milyon euro’luk bir yükselme meydana geldi.