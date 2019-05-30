Merih Demiral adım adım Juventus'a

La Gazzetta Dello Sport gazetesi, Juventus yönetimi ile Sassuolo kulübü arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağlandığını yazdı.

Haberde, 21 yaşındaki stoperin A Milli Takım'dan eski hocası Mircea Lucescu'nun da görüşlerine yer verildi.

Genç futbolcudan övgüyle söz eden Lucescu, Merih Demiral'ın hızlı ve ayaklarını da iyi kullanabilen bir oyuncu olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam "Onu görür görmez yüksek seviyeye ulaşabilecek özellikle olduğunu anlamıştım" dedi.

Devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla Sassuolo'ya kiralanan Merih Demiral, Sassuolo formasıyla çıktığı 13 maça, 2 gol attı.