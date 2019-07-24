Merih attı Juventus kazandı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, iki İtalyan devinin mücadelesine sahne oldu.
10. dakikada Juventus'un yeni transferi De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter, 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, serbest vuruştan attığı şık golle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanınca organizasyonun kuralları gereği doğrudan penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda Inter'e 4-3 üstünlük sağlayan Juventus, galip gelerek şampiyonada 2 puanı hanesine yazdırdı.
Takımı adına son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, atışı gole çevirdi ve Juve'nin galibiyetinde pay sahibi oldu.