Merih attı Juventus kazandı

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Inter ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 4-3 mağlup etti. Juve'nin son penaltısını gole çeviren milli futbolcumuz Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, iki İtalyan devinin mücadelesine sahne oldu.

10. dakikada Juventus'un yeni transferi De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter, 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, serbest vuruştan attığı şık golle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanınca organizasyonun kuralları gereği doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Inter'e 4-3 üstünlük sağlayan Juventus, galip gelerek şampiyonada 2 puanı hanesine yazdırdı.

Takımı adına son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, atışı gole çevirdi ve Juve'nin galibiyetinde pay sahibi oldu.