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Merih attı Juventus kazandı

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Inter ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 4-3 mağlup etti. Juve'nin son penaltısını gole çeviren milli futbolcumuz Merih Demiral takımına galibiyeti getirdi.

Merih attı Juventus kazandı
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası, iki İtalyan devinin mücadelesine sahne oldu.

10. dakikada Juventus'un yeni transferi De Ligt'in kendi kalesine attığı golle Inter, 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, serbest vuruştan attığı şık golle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanınca organizasyonun kuralları gereği doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Inter'e 4-3 üstünlük sağlayan Juventus, galip gelerek şampiyonada 2 puanı hanesine yazdırdı.

Takımı adına son penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Merih Demiral, atışı gole çevirdi ve Juve'nin galibiyetinde pay sahibi oldu.

Etiketler; #Juventus
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