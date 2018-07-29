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Meksika'da Osorio dönemi sona erdi

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Meksika'da Osorio dönemi sona erdi
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Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio, görevinden ayrıldı.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015 yılından bu yana milli takımı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adamın, sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

Meksika'nın başında 52 maça çıkan Kolombiyalı çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 33'ünde galibiyet yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na Almanya galibiyetiyle başlayan ve gruptan çıkarak son 16 takım arasına kalmayı başaran Osorio yönetimindeki Meksika, bu turda Brezilya'ya 2-0 yenildi. 

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