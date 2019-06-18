 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
21 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
259 0
 
17 0
25 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
150 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
141 0
banner82

Mbappe PSG'de kalacak

banner27

Kylian Mbappe, Paris Saint Germain’de kalıyor. 20 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fransız yıldızın gelecek sezon da takımda yer alacağını belirtti

banner315
Mbappe PSG'de kalacak
banner267

Avrupa’da transfere, Real Madrid damgasını vuruyor.

Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen eflatun beyazlılar, Eden Hazard, Luka Jovic gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Ferland Mendy, Eder Militao ve Rodrygo Goes'i de alan Real Madrid, 5 transfer için toplam 303 milyon euro harcadı.

Real Madrid’in gündemindeki bir diğer yıldız isim olan Kylian Mbappe’den ise kötü haber geldi.

Paris Saint Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi, 20 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

France Football’a konuşan Al-Khelaifi, ‘’Mbappe kulüp ile birlikte büyümek ve gelişmek istiyor. Gelecek sezon Paris'te kalacağından yüzde 200 eminim. Gitmesine izin vermeyeceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain ile 43 resmi maça çıkan Mbappe, 39 kez fileleri havalandırırken, 17 de gol pası verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.