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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Massimiliano Allegri'den Altın Top itirafı

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Massimiliano Allegri, Altın Top ödülünü Cristiano Ronaldo’nun kazanmayı hak ettiğini söyledi. Juventus teknik direktörü, 33 yaşındaki yıldız futbolcunun inanılmaz işler başardığını belirtti

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Massimiliano Allegri'den Altın Top itirafı
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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye göre Altın Top ödülünü kazanmayı hak eden isim, takımının futbolcusu Ronaldo.

51 yaşındaki çalıştırıcı, Portekizli yıldızın geçtiğimiz sezon inanılmaz işler başardığını söyledi.

İtalyan teknik adam, ''Ronaldo, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ödülü almayı hak etti'' dedi.

Allegri, ödülü kazanamamasının 33 yaşındaki futbolcuyu hırslandırması gerektiğini de belirtti.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun takım arkadaşlarına örnek olduğunu da söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, ''Olağanüstü bir futbolcuya sahibiz. Antrenmanlarda çok çalışıyor ve gösterdiği davranışlar diğerlerine ders oluyor.'' şeklinde konuştu.

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