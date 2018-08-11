Marsilya fırtına gibi başladı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2018-2019 sezonunun açılış maçında Olympique Marsilya, konuk ettiği Toulouse'u 4-0 mağlup etti

Velodrome Stadı'nda oynanan ligin açılış mücadelesinde ev sahibi Olympique Marsilya, Dimitri Payet'in 45'inci dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Olympique Marsilya'da sahneye bir kez daha çıkan Payet, 62'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara gönderdi. Ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 89. dakikada Valere Germain, 90+2'nci dakikada ise Florian Thauvin'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 4-0 yendi ve lige 3 puanla başladı.