 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
9 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
101 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
33 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
113 0
7 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

Marsilya'da Villas-Boas dönemi

banner27

Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas, Fransız kulübü Olympique Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

banner262
Marsilya'da Villas-Boas dönemi
banner267

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.

Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.