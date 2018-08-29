Mariano Diaz, yeniden Real Madrid'de

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Fransız ekiplerinden Olympique Lyon ile eski oyuncusu Mariano Diaz'ın transferi konusunda anlaştı.

Real Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, 2023'e kadar takımda kalacak olan Mariano'nun 31 Ağustos Cuma günü Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı kaydedildi.

İspanya basını, 14 ay önce Real Madrid'den ayrılarak Olympique Lyon'a giden 25 yaşındaki oyuncu için 22 milyon avro bonservis ödendiğini yazdı.

Haberlerde ayrıca, Mariano'nun La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transferini, Real Madrid'in sözleşmeden doğan hakkına dayanarak reddettiği ardından da kendi renklerine bağlama kararı aldığı ifade edildi.

2011'de Real Madrid Akademisine katılan Mariano, altyapıda oynadıktan sonra 2016-2017 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilmişti. Çok fazla forma şansı bulamayan Mariano, La Liga'da 8 maçta bir gol atmıştı.

2017-2018 sezonunda Olympique Lyon'a transfer olan Mariano, ligde 37 maçta 18 gol kaydetmişti.