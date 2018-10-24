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Marcos Alonso, 2023'e kadar Chelsea'de

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Marcos Alonso, 2023'e kadar Chelsea'de
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol futbolcusu Marcos Alonso'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile varılan anlaşmanın ardından sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Alonso, "Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Chelsea'de kaldığım için çok mutluyum. Harika iki sezon geçirdim ve yenilerini dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

İtalya temsilcisi Fiorentina'dan 2016 yılında 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye geçen İspanyol oyuncu, 92 karşılaşmada 15 gole imza attı. Alonso, İspanya Milli Takımı'nda ise 3 maça çıktı.

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