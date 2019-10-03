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Marchisio futbolu bıraktı

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Marchisio futbolu bıraktı
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İtalyan milli futbolcu Claudio Marchisio, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Juventus'ta 2005 yılında A takıma yükselen Claudio Marchisio, geçen yıl Zenit'te forma giymiş ve yaz transfer döneminde sözleşmesini feshetmişti.

Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.

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