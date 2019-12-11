Marcelo Lyon'dan ayrılıyor

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçındaki olaylar nedeniyle MarceloGuedes, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı

Lyon'da gündem Marcelo... Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı savunmacı Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Leipzig maçında yaşanan olaylar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

RMC Sport'un haberine göre Marcelo kendinin ve ailesinin can güvenliğini tehlikede görüyor.

RB Leipzig maçında Marcelo için sahaya atlayan bir taraftar eşek fotoğrafının üzerine 'Bu kulübü terk et' yazılı bir pankart açmıştı.

Sahaya atlayan taraftara pankartı ilk gören isim olan Depay büyük bir reaksiyon göstererek ve pankartı indirmiş maç sonunda ''Öfkeliyim, kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir takımın taraftarı tarafından desteklenmediğini bilerek oynaması çok zor. Bizden ne bekliyorsunuz? Ailelerimize hakaret eden taraftarlara teşekkür ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haberde Lyon taraftarlarıyla arası kötü olan Marcelo'nun bu olaydan sonra ailesinin can güvenliğinden endişe ettiği için Fransız ekibinden ayrılma kararı aldığına yer verildi.