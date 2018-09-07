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Maradona'nın yeni takımı Dorados

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Maradona'nın yeni takımı Dorados
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Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Meksika'nın Dorados takımının başına geçti.

Meksika İkinci Lig ekiplerinden Dorados, 57 yaşındaki Maradona için sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı ve kısa bir görüntü paylaştı.

Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarını ayırmıştı.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.

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