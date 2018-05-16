Maradona kulüp başkanı oldu

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest'in başkanı oldu

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest'in başkanı oldu.

Dinamo Brest Kulübünden yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Maradona ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı, efsane futbol adamının, stratejik gelişim, yapısal birimlerin etkileşimi ve akademi konularında takıma katkı sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Maradona'nın görevine Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nın ardından başlayacağı kaydedildi.

Futbolculuk döneminde Arjantin Milli Takımı ile 1986 Dünya Kupası'nı kazanan Maradona, Boca Juniors, Napoli, Barcelona ve Sevilla gibi ekiplerin formasını giydi.

2008-2010 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Fujairah'ın başında bulunmuştu.