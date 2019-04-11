ManU’ya Barcelona freni

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmalarından olan Manchester United – Barcelona mücadelesini konuk Barcelona kazandı. Barcelona konuk olduğu Manchester United’ı 12. dakikada Shaw’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.

YENİŞEMEDİLER

Gecenin diğer çeyrek final mücadelesinde bu sezonun sürpriz ekibi Ajax ile kupanın favorilerinden olan Juventus karşılaşırken,maç 1-1 tamamlandı. Juventus ilk devreyi yıldızı Ronaldo’nun 45+2 dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, ev sahibi Ajax bu gole 46. dakikada David Neres’le cevap verdi ve geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı.