Manuel Akanji Dortmund'da

Borussia Dortmund, İsviçre’nin Basel takımından savunma oyuncusu Manuel Akanji’yi kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, İsviçre’nin Basel takımından savunma oyuncusu Manuel Akanji’yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki Akanji ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borussia Dortmund’un menajeri Michael Zorc, performansından dolayı birçok kulübün hedefindeki Akanji'nin sarı-siyahlı kulübü tercih etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Akanji'nin milli takımda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede oynayabileceğini kanıtladığına işaret eden Zorc, savunma oyuncusunun daha da gelişme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Borussia Dortmund’un oynadığı futbolu beğendiğini aktaran Akanji ise sarı-siyahlılarda kalacağı sürede en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.

Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund'un genç futbolcu için 21 milyon avronun üzerinde bonservis ücreti ödediği öne sürüldü.

Basel formasıyla 2016 ve 2017'de lig şampiyonluğu yaşayan Akanji, takımıyla 42 maçta 5 gol attı. Akanji, İsviçre Milli Takımı'nda da 4 kez forma giydi.