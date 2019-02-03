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ManU yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

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Manchester United, Leicester City deplasmanında Marcus Rashford'un golüyle 1-0 kazandı

ManU yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı
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Manchester United, Leicester City deplasmanında kazanırken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golü Marcus Rashford'dan geldi.

Maça Manchester United oldukça iyi başladı.

9. dakikada Paul Pogba, savunma arkasına koşu yapan Marcus Rashford'un önüne oynadı.

Rashford ilk kontrolünü muhteşem yaptığı topu ağlara gönderdi ve Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti: 1-0

Golün ardından her iki takım da ataklarını sürdürdü ancak ilk yarıda başka gol olmadı.

İkinci yarıda ise Leicester City rakibi üzerinde baskı kurdu.

Özellikle maçın son 10 dakikasını 3 forvet ve 2 kanat forvet ile oynayan Leicester City, rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Bu skorla Manchester United puanını 48 yaptı ve 5. sıraya, Arsenal'in üzerine yerleşti.

Leicester City ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor.

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