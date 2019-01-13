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ManU Solskjaer ile kazanmaya devam ediyor

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İngiltere Premier Lig'in 22'nci haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı

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ManU Solskjaer ile kazanmaya devam ediyor
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Sezona beklendiği gibi başlayamayan ve Liverpool karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Manchester United, yeni teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 5'inci lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Wembley Stadyumu'nda Tottenham'ın karşısına çıkan Kırmızı Şeytanlar, Londra ekibini 44'üncü dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 5'inci kez galip gelen Manchester United, yeni teknik direktörü ile ligde çıktığı 5'inci maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Manchester ekibi bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Tottenham ise 48 puanda kaldı

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