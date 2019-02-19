ManU'nun hedefi Koulibaly

Kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Manchester United, gözünü Kalidou Koulibaly'e dikti

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Kalidou Koulibaly'i kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin Senegalli futbolcu için Napoli'ye 100 milyon euroluk rekor bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Napoli'nin başarılı stoperi Kalidou Koulibaly, İngiltere yolunda. Ada Basınında yeralan habere göre, Machester United, Senegalli savunmacı için rekor bir teklif hazırlığında.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla kadrosunda görmek istediği futbolcu için Napaoli'ye 100 milyon euroluk teklif yapılacak..

Bu transfer gerçekleşirse Koulibaly, Liverpoollu Virgil Van Dijk'ın 85 milyon euroluk rekorunu geçerek dünyanın en pahalı savunma oyuncusu unvanının sahibi olacak.

27 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Napoli'ye transfer olmuştu.

Senagalli savunmacı, İtalyan ekibiyle 4,5 sezonda 194 resmi maça çıktı.