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ManU'dan müthiş geri dönüş

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Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-2 yendi

ManU'dan müthiş geri dönüş
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İngiltere liginde 29. haftanın kapanış maçında Crystal Palace, Manchester United'ı ağırladı. Townsend'in 11. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Crystal Palace, van Aanholt'un 48. dakikada attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Manchester United, 55. dakikada Smalling ile skoru 2-1'e getirdi. Lukaku ile 76. dakikada dengeyi sağlayan Manchester United, Matic'in 90+1'inci dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Puanını 62'ye çıkaran Manchester United, lider Manchester City'yi 16 puan geriden takibini sürdürdü.

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