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ManU'da Pogba krizi

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Paul Pogba'nın Manchester United'daki geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Fransız yıldızın 2 aydır sahalara dönememesinin ardındaki nedenin sakatlığı değil, İngiliz ekibinden ayrılmak istemesi olduğu öne sürüldü

ManU'da Pogba krizi

Manchester United'da, Paul Pogba bilmecesi yaşanıyor.

Yıldız isim, Türkiye A Milli Takımının Ekim ayında Fransa ile oynadığı karşılaşma öncesinde sakatlandı.

26 yaşındaki oyuncunun iyileşme süresinin 2 hafta olduğu belirtilse de Pogba, geride kalan 2 aylık süreçte resmi maça çıkmadı.

Deneyimli futbolcunun oynamamasının ardındaki asıl sebebin kulübüyle olan anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

Diğer yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole GunnarSolskjaer de üstü kapalı bir şekilde iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

Solskjaer  şöyle konuştu: "Pogba, sakatlığı atlattı ancak şu anda bir hastalık geçiriyor ve bu yüzden Colchester maçında da kadroda olmayacak. Onu kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun kalitesindeki bir oyuncunun takıma 30, 60 veya 90 dakika katkı vermesi çok değerli olurdu"

Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen Paul Pogba'nın uzun süredir Real Madrid'e gideceği konuşuluyordu.

Transfer döneminde Fransız yıldızın geleceği konusunda yine hareketli günler geçirilmesi bekleniyor.

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Etiketler; #Manchester United #Pogba #Premier Lig
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