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ManU, Arsenal'i 3 golle eledi

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur müsabakasında Arsenal deplasmanına konuk olan Manchester United, rakibini 3-1 yenerek bir üst tura çıktı

ManU, Arsenal'i 3 golle eledi
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Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester United’a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Alexis Sanchez, 33. dakikada Jesse Lingard ve 82. dakikada Anthony Martial attı.

Arsenal’in tek sayısını 43. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Manchester ekibi, üst üste 8. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı ve kupada 5. tura çıkan taraf oldu.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 64. dakikada oyuna dahil olarak uzun bir aradan sonra forma şansı buldu ancak skora etki edemedi.

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