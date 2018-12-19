banner237
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
18 0
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
7 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
13 0
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
11 0
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
Sizlerle bu dünya daha güzel olacak
24 0
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
40 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
17 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
48 0
banner82

Manchester United’da Solskjaer dönemi

banner27

Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho'dan boşalan menajerlik koltuğuna oturdu

banner210
Manchester United’da Solskjaer dönemi
banner215

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörlüğünü, sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'in yapacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak Manchester United'ın eski futbolcusu Solskjaer getirildi.

"BU KADROYLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İngiliz ekibinde görev alacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Solskjaer, "Manchester United kalbimde ve bu görevle geri gelmek çok güzel. Sahip olduğumuz yetenekli kadro, personel ve kulüpteki herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracağı belirtilen 45 yaşındaki Norveçli teknik adam, 2015'ten bu yana ülkesinin Molde kulübünün teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.