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Manchester United, Wan-Bissaka için servet önerecek

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Manchester United, Aaron Wan-Bissaka transferinde ısrarını sürdürüyor. İlk teklifi reddedilen United, Crystal Palace'a 50 milyon paund önermeye hazırlanıyor

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Manchester United, Wan-Bissaka için servet önerecek
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Sezon öncesi kadrosunu yenilemek isteyen Manchester United, önceliği savunmaya veriyor.

United, takımdan ayrılan Antonio Valencia'nın yerine savunmanın sağına Crystal Palacelı Aaron Wan-Bissaka'yı almak istiyor.

Manchester United'ın, 21 yaşındaki futbolcu için yaptığı 40 milyon paundluk teklifin Londra ekibi tarafından reddedildiği belirtildi.

Gelişme üzerine kırmızı siyahlıların teklifi 50 milyon paunda çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz basını da Manchester United'ın, Wan-Bissaka'da mutlu sona ulaşamaması durumunda Paris Saint-Germainli Thomas Meunier'ye yöneleceğini yazdı.

Crystal Palace altyapısından yetişen Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon Londra ekibiyle 35 maça çıktı.

Başarılı sağ bek, İngiltere milli takımıyla da 2 maçta forma giydi.

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