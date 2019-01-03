banner237
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
3 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
34 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
43 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
96 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
142 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
47 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
462 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
35 0
banner82

Manchester United, Solskjaer ile dört dörtlük

banner27

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yendi. Manchester ekibi, bu sonuçla yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 4'te 4 yaptı

banner210
Manchester United, Solskjaer ile dört dörtlük
banner215

St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford attı.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester ekibi, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdürdü.

Manchester United, 4'te 4 yaparak 38 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

CHELSEA EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Ligde gecenin diğer maçında ise Chelsea, sahasında Southampton'u ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.

Chelsea, bu sonucun ardından 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.