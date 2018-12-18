Manchester United, Mourinho'yu servet ödeyerek gönderdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.
Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.
MOURİNHO’YA SERVET ÖDENECEK
İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.
Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.
55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:
Göztepe: 26.55 milyon euro
Konyaspor: 25.55 milyon euro
Alanyaspor: 23 milyon euro
Kayserispor: 21.75 milyon euro
Kasımpaşa: 21.70 milyon euro
Sivasspor: 21.60 milyon euro
Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro
Antalyaspor: 20.55 milyon euro
Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro
MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro