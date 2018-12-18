Manchester United, Mourinho'yu servet ödeyerek gönderdi

Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. ManU, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

MOURİNHO’YA SERVET ÖDENECEK

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.

55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro

Konyaspor: 25.55 milyon euro

Alanyaspor: 23 milyon euro

Kayserispor: 21.75 milyon euro

Kasımpaşa: 21.70 milyon euro

Sivasspor: 21.60 milyon euro

Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro

Antalyaspor: 20.55 milyon euro

Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro

MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro

Akhisarspor: 16.28 milyon euro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro