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Manchester United'dan ikide iki

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Tottenham'ı 2-1 yenerek 6 puana ulaştı

Manchester United'dan ikide iki
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Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester UnitedTottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United, Çin'in Şanghay kentindeki Hongkou Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 21. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 65. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Manchester United, 80. dakikada Angel Gomes'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Turnuvada daha önce Inter'le karşılaşan Manchester United, o mücadeleyi de 1-0 kazanmıştı. Böylelikle Kırmızı Şeytanlar Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda puanını 6'ya çıkardı.

Etiketler; #Manchester United #Kırmızı Şeytanlar
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