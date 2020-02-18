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Manchester United, Chelsea'yi evinde devirdi

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Manchester United, Chelsea'yi evinde devirdi

Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan AaronWan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı AnthonyMartial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

66. dakikada BrunoFernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole GunnarSolskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı.

Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'GoloKante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.

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