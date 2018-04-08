banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
8 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
36 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
127 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
32 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
64 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
31 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
53 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
47 0
banner82
banner147

Manchester derbisinde müthiş geri dönüş

banner27

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, kazanması halinde şampiyonluğu garantileyeceği derbide Manchester United'a 3-2 yenildi

Manchester derbisinde müthiş geri dönüş
banner137

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, haftanın derbi maçında Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Vincent Kompany'nin kafa golüyle öne geçen ev sahibi takım, beş dakika sonra Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın attığı şık golle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarının başında Fransız yıldızı Paul Pogba'nın iki dakika içinde attığı iki golle beraberliği yakalayan Manchester United, 69. dakikada Chris Smalling'in golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan lider Manchester City 84 puanda kalırken, en yakın takipçisi Manchester United puanını 71 yaptı.  

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.