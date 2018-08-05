banner107
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
6 0
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
29 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
35 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
65 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
23 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
107 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
27 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
banner82
banner147

Manchester City sezona kupayla başlıyor

banner27

Manchester City, Chelsea'yi 2-0 yenerek Community Shield'ı müzesine götürdü

Manchester City sezona kupayla başlıyor
banner137

İngiltere'de geçen yıl Federasyon Kupası'nı kazanan Chelsea ile ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, başkent Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı'nda Community Shield kupası için karşı karşıya geldi.

Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, karşılaşmanın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Bu golle Agüero, Manchester City kariyerindeki 200. golünü kaydetti.

Mücadelenin 58. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Agüero, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak Community Shield'ı müzesine götüren Manchester City, 1937, 1968, 1972 ve 2012'nin ardından bu kupayı 5. kez kazandı.

Öte yandan İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Chelsea'nin başındaki ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.