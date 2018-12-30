Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi

Southampton'ı deplasmanda 3-1 yenen Manchester City, Premier Lig'deki kötü gidişine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan Manchester City deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'e 3 puanı getiren golleri David Silva, Agüero ve Ward-Prowse kendi kalesine attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken Höjbjerg mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider Liverpool'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı