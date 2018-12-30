banner237
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
Jimnastikçiler 2018'e el salladılar
2 0
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
73 0
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV
35 0
YDÜ farkı
YDÜ farkı
29 0
Yaya ölümden döndü
Yaya ölümden döndü
225 0
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
Birbirinden Lezzetli 6 Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi
67 0
Böyle park yapana helal olsun
Böyle park yapana helal olsun
55 0
Atatürk için koştular
Atatürk için koştular
28 0
banner82

Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi

banner27

Southampton'ı deplasmanda 3-1 yenen Manchester City, Premier Lig'deki kötü gidişine son verdi

banner210
Manchester City kötü gidişata 'dur' dedi
banner215

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan Manchester City deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'e 3 puanı getiren golleri David Silva, Agüero ve Ward-Prowse kendi kalesine attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken Höjbjerg mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider Liverpool'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.