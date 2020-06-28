Manchester City iki golle turladı

İngiltere Federasyon Kupası (FA) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finalde Arsenal'in rakibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Manchester City, 37. Kevin De Bruyne (penaltı) ve 68. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.

Şampiyonluğu Liverpool'a kaybeden Guardiola'nın ekibi, Federasyon Kupası'nı kazanarak taraftarını teselli etmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım bu sezon ligde bir kez karşılaşmış, Newcastle'nın sahasında oynanan maç 2-2 sona ermişti.