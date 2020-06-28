banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
26 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
35 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
92 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
271 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
460 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
86 0
banner460

Manchester City iki golle turladı

banner27

İngiltere Federasyon Kupası (FA) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finalde Arsenal'in rakibi oldu

Manchester City iki golle turladı

İngiltere Federasyon Kupası'nda son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Manchester City, 37. Kevin De Bruyne (penaltı) ve 68. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek organizasyonda yarı finale yükseldi.

Şampiyonluğu Liverpool'a kaybeden Guardiola'nın ekibi, Federasyon Kupası'nı kazanarak taraftarını teselli etmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım bu sezon ligde bir kez karşılaşmış, Newcastle'nın sahasında oynanan maç 2-2 sona ermişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.