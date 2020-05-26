Manchester City efsanesi hayatını kaybetti

Manchester City’de 1962’de henüz 15 yaşındayken (15 yıl 314 gün) A takım formasını giyen Pardoe, hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerini unutulmaz bir savunma oyuncusu olarak noktaladı

Manchester City tarihinde A takım formasını en genç giyen oyuncu olan Glyn Pardoe, 73 yaşında hayatını kaybetti. City resmi internet sitesinden bir açıklamada bulunurken 15 yaşında ilk kez City formasını giyen efsane için "Kulübümüzün gelmiş geçmiş en büyük hizmetkarlarından biriydi" ifadesini kullandı. Pardoe'nun City altyapısında forma giyen torunu Tommy Doyle ise "Sonsuza kadar kahramanım! Seni çok seviyorum, rahat uyu..." paylaşımında bulundu.

Haberi kulüp, resmi internet sitesinden duyururken Pardoe’nun ölüm sebebi haberde yer almadı.

1962’de henüz 15 yaşındayken (15 yıl 314 gün) A takım formasını giyen Pardoe, hücum oyuncusu olarak başladığı kariyerini unutulmaz bir savunma oyuncusu olarak noktaladı.

City’nin 1970’te Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Pardoe, 1968’de lig şampiyonluğu elde etmiş, 1969’da FA Cup’ı kazanmıştı. Pardoe, 1970’te ise Lig Kupası finalinde takımına galibiyeti getiren gole imza atmıştı.

Tüm kariyerini Manchester City’de geçiren Pardoe, 1976’da aktif futbol kariyerini bitirirken 380 maça çıkmış ve 22 gol kaydetmişti.

‘İKİ YIL SAHALARDAN UZAK BIRAKAN SAKATLIK…’

1970’de bir Manchester United maçında George Best’le girdiği ikili mücadelede bacağı kırılan Pardoe, yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kalmıştı. Eski takım arkadaşı Colin Bell, unutulmaz oyuncuyu “Muhteşem bir savunma oyuncusuydu ve eminim ki Glyn o sakatlığı yaşamasaydı, milli takımın da değişmez oyuncusu olurdu” sözleriyle andı.

Manchester City ise açıklamasında “Kulübümüzün gelmiş geçmiş en büyük hizmetkarlarından biriydi” ifadesini kullandı. Pardoe’nun torunu Tommy Doyle da Manchester City’nin altyapısında forma giyiyor. Doyle büyükbabasının ölümü üzerine yaptığı paylaşımda “Sonsuza kadar kahramanım! Seni çok seviyorum, rahat uyu…” ifadelerini kullandı.