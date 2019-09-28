 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
50 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
49 0
 
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
154 0
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
68 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
86 0
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
23 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
23 0
banner82

Manchester City Çağlar için harekete geçti

banner27

Manchester City, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz Basını, Guardiola'nın Laporte'un boşluğunu milli yıldızla doldurmak istediğini iddia etti

Manchester City Çağlar için harekete geçti
banner267

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yine Ada gündeminde. Yaz transfer döneminde Harry Maguire'ı Manchester United'a kaptıran Manchester City'nin gözünü, bir başka Leicester Cityli Çağlar'a diktiği öne sürüldü.

İngiliz basını, Pep Guardiola'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Aymeric Laporte'un yokluğunu, 23 yaşındaki stoperle doldurmak istediğini yazdı.

The Guardian'ın haberinde genç savunmacının tekniği, soğukkanlılığı ve topu oyuna sokma becerisiyle İspanyol teknik adamın gözüne girdiği ve devre arasında bu transferin noktalanmasını istediği belirtildi.

Pep'in listesinde İskoçya Ligi ekiplerinden Haerts forması giyen 17 yaşındaki sol bek Aaron Hickey'nin de olduğu ifade edildi. 

2018-2019 yaz transfer döneminde Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon takımının Premier Lig'deki tüm maçlarına ilk 11'de başladı ve bir de gol pası verdi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.